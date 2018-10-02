Смотрите онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов Лион — Шахтер на Фактах ICTV во вторник, 2 октября, в 22.00.

Лион и Шахтер сойдутся на стадионе Парк Олимпик Лионее во Франции в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19 во вторник, 2 октября.

В стартовом туре Шахтер разделил дома очки с немецким Хоффенхаймом сыграв 2:2, а французы сенсационно обыграли Манчестер Сити 2:1 на Этихаде. Поэтому подопечные Бруно Женезио в игре с украинской командой попытаются закрепить свое лидерство в группе. Шахтеру же проигрывать этот матч категорически нельзя, ведь тогда с надеждами на лигочемпионовскую весну можно будет попрощаться.

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Ранее клубы между собой не встречались, хотя история украинско-французского противостояния на футбольной арене довольно большая (Лион в 2006-м дважды обыграл киевское Динамо, а вот Черноморец в 2014 в одной игре минимально уступил (1:0), а в другой сыграл вничью (0:0). Шахтер в 2007-м прошел Нанси (1:0, 1:1) в Кубке УЕФА, в 2009-м встречался с Марселем (0:2, 2:1) и Тулузой (2:0, 4:0). А в 2015-м году в соперники выпал ПСЖ (0:2, 0:3).

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Из-за травм у Лиона не сыграет Кенни Тете, Мартин Терьер и Амин Гуири. В Шахтера вне игры Веллингтон Нем и Дентиньо.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Бруно Женезио. На победу Лиона принимают ставки с коэффициентом 1.83. Успех горняков оценивают в 4.40. Ничейный результат встречи – 3.80.

Прогноз Фактов ICTV

Лион — Шахтер – 1:1