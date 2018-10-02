Лион на стадионе Парк Олимпик Лионне сыграет против Шахтера в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Шахтер во вторник, 2 октября, проведет матч в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки на выезде на стадионе Парк Олимпик Лионне сыграют против французского Лиона.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Бруно Женезио. На победу Лиона принимают ставки с коэффициентом 1.83. Успех горняков оценивают в 4.40. Ничейный результат встречи – 3.80.

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 22:00.

Фото: ol.fr, shakhtar.com