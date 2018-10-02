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Лион — Шахтер прогноз букмекеров на матч

Лион на стадионе Парк Олимпик Лионне сыграет против Шахтера в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов 2018/19.

Шахтер во вторник, 2 октября, проведет матч в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором горняки на выезде на стадионе Парк Олимпик Лионне сыграют против французского Лиона.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом матча являются подопечные Бруно Женезио. На победу Лиона принимают ставки с коэффициентом 1.83. Успех горняков оценивают в 4.40. Ничейный результат встречи – 3.80.

Читайте: Где смотреть Лион — Шахтер Результаты и видео матчей 10-го тура УПЛ Лига чемпионов: календарь и результаты матчей

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 22:00.

Фото: ol.fr, shakhtar.com

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