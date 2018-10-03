PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / В сети появилось видео танцев Роналду и Майорги, которая обвиняет его в изнасиловании/

В сети появилось видео танцев Роналду и Майорги, которая обвиняет его в изнасиловании

Британское издание The Sun опубликовало эксклюзивное видео с участием Криштиану Роналду и Кэтрин Майорги в ночном клубе Лас-Вегаса.

Британское издание The Sun вылило эксклюзивное видео с участием Криштиану Роналду – кадры, на которых португальская звезда Ювентуса развлекается с американкой Кэтрин Майоргой в ночном клубе Лас-Вегаса.

Читайте: Полиция возобновила дело Роналду об изнасиловании: появились новые подробности

Позже, как уверяет девушка, Роналду принудил ее к сексу. Звезда Ювентуса уверяет, что Кэтрин пиарится за его счет.

После этих кадров можно действительно подумать, что между танцующими ничего не произошло. По крайней мере, талантом танцора Криштиану ее бы точно не задел: португалец смешно дергался под музыку, иногда изображая движения робота, что уже в 2009-м считались безвкусицей.

К слову, Криштиану Роналду установил уникальное “плаксивое” достижения.

Фото: MATRIXPHOTOS.COM, celebritiesbuzz.com.gh

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Полиция возобновила дело Роналду об изнасиловании: появились новые подробности
Это часть моей работы: Роналду ответил на обвинение в изнасиловании
Накачал наркотиками и изнасиловал: комик Билл Косби получил срок
Слезы Роналду: Криштиану установил рекорд в Лиге чемпионов
The Best-2018: Месси впервые отдал голос за Роналду
ФИФА назвала лучшего футболиста года
Кто получит награду лучшего игрока по версии ФИФА? (ГОЛОСОВАНИЕ)
Трудно падать с Олимпа? Роналду не приедет на церемонию вручения наград ФИФА
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка