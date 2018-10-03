Британское издание The Sun опубликовало эксклюзивное видео с участием Криштиану Роналду и Кэтрин Майорги в ночном клубе Лас-Вегаса.

Британское издание The Sun вылило эксклюзивное видео с участием Криштиану Роналду – кадры, на которых португальская звезда Ювентуса развлекается с американкой Кэтрин Майоргой в ночном клубе Лас-Вегаса.

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Позже, как уверяет девушка, Роналду принудил ее к сексу. Звезда Ювентуса уверяет, что Кэтрин пиарится за его счет.

После этих кадров можно действительно подумать, что между танцующими ничего не произошло. По крайней мере, талантом танцора Криштиану ее бы точно не задел: португалец смешно дергался под музыку, иногда изображая движения робота, что уже в 2009-м считались безвкусицей.

К слову, Криштиану Роналду установил уникальное “плаксивое” достижения.

Фото: MATRIXPHOTOS.COM, celebritiesbuzz.com.gh