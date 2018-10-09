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Ей понравилось изнасилование! Румынская модель вступилась за Роналду

Румынская фотомодель и агент ФИФА Анамария Продан вступилась за Криштиану Роналду, которого обвиняют в изнасиловании.

Румынская фотомодель и агент ФИФА Анамария Продан уверена, что Кэтрин Майорга была в восторге от того, как ее насиловал Криштиану Роналду.

— Вы знаете, как это бывает с такими женщинами, которые через 20 лет помнят о том, что их изнасиловал мужчина? Ей понравилось это изнасилование, а через 20 лет она вспомнила, потому что это Роналду. Если бы это был кто-то с улицы… – сказала Продан в интервью Digi Sport.

Напомним, американка Кэтрин Майорга утверждает, что футболист изнасиловал ее в 2009 году. Тогда женщина заключила соглашение о неразглашении за $375 тыс, а сейчас снова дала ход делу.

Смотрите: В сети появилось видео танцев Роналду и Майорги, которая обвиняет его в изнасиловании

Все обвинения футболист Ювентуса прогнозируемо опровергает.

Фото: Getty Images.

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