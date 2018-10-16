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Клуб УПЛ проверил игроков на детекторе лжи

Руководство ФК Львов решило проверить игроков львовской команды после поражения от Десны на детекторе лжи.

Руководство ФК Львов осталось недовольно игрой команды в последнем матче Премьер-лиги против Десны (1:3).

По информации FootballHub, игроков решили проверить на детекторе лжи.

Каждому был задан вопрос: честным ли был поединок против черниговской команды?

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Источник не сообщает об итогах проверки. Однако, отмечает, что сам метод общения с игроками является достаточно необычным.

Домашнее поражение от Десны прервало 5-матчевую беспроигрышную серию Львова.

Ранее Вербич извинился за то, что подписался на паблик Шахтера.

ФотоAndrey Burmakin | Dreamstime.com.

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