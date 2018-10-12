Знаменитую кричалку футбольных болельщиков: — Хто не скаче, той москаль! признали экстремистской в Беларуси.

Суд в Беларуси признал кричалку: – Хто не скаче, той москаль!, которую используют футбольные фанаты, запрещенной. Теперь за нее можно будет получить штраф, или административный арест.

Об этом сообщает белорусское Радио Свобода.

Республиканская экспертная комиссия заявила, что лозунг – Хто не скаче, той москаль! (Хто ня підскакуючи – той Маскаль!, – белорус.) признано экстремистским и занесено в список экстремистских материалов, запрещенных к распространению и цитированию.

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Теперь за скандирование этого лозунга в белорусском законодательстве предусмотрены штрафы от 10 до 50 белорусских необлагаемых минимумов (примерно от 3 до 15 тыс. грн.), или административный арест.

“Хто не скача – той маскаль” на трыбунах у Менску падчас матчу з Сан-Марына pic.twitter.com/11v197KUJ2 — Радыё Свабода (@svaboda) 8 сентября 2018 г.

Кричалка стала популярной в 2015 году после товарищеской встречи между футбольными сборными Беларуси и Украины. Однако поводом для запрета называют матч сборных Беларуси и Сан-Марино от 8 сентября 2018 года, во время которого белорусские фаны скандировали популярный лозунг, что, в свою очередь, вызвало возмущение в России.

К слову, ФФУ прокомментировала возможность спарринга с Россией.

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