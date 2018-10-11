Хавбек Динамо Беньямин Вербич объяснил, почему подписался на страницу донецкого клуба в Instagram.
Словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал, что случайно подписался на паблик донецкого Шахтера в Instagram.
— Дорогие болельщики! Хочу сообщить вам, что вчерашний инцидент на моей странице в Instagram является абсолютной случайностью! Я не хотел подписываться на паблик ФК Шахтер Донецк и никогда бы так не поступил, ведь в моем сердце место только киевскому Динамо! Спасибо за внимание! Только Киев – только победа!, – написал Вербич на своей странице в Instagram.
Переглянути цей допис в Instagram
Дорогие болельщики! Хочу сообщить вам, что вчерашний инцидент на моей страничке в Инстаграме является абсолютной случайностью! Я не хотел подписываться на паблик ФК “Шахтёр” Донецк и никогда бы так не поступил, ведь в моем сердце место лишь киевскому “Динамо”! Спасибо за внимание! Только Киев – Только Победа! #BV7
В текущем сезоне Вербич провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.
Смотрите: Результаты и видео матчей 11-го тура УПЛ
Напомним, Динамо упустило победу в матче с Яблонцем, ведя в счете 2:0.
Фото: benjaminverbic7