Хавбек Динамо Беньямин Вербич объяснил, почему подписался на страницу донецкого клуба в Instagram.

Словенский полузащитник киевского Динамо Беньямин Вербич рассказал, что случайно подписался на паблик донецкого Шахтера в Instagram.

— Дорогие болельщики! Хочу сообщить вам, что вчерашний инцидент на моей странице в Instagram является абсолютной случайностью! Я не хотел подписываться на паблик ФК Шахтер Донецк и никогда бы так не поступил, ведь в моем сердце место только киевскому Динамо! Спасибо за внимание! Только Киев – только победа!, – написал Вербич на своей странице в Instagram.

В текущем сезоне Вербич провел за Динамо 16 матчей во всех турнирах, где забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи.

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Напомним, Динамо упустило победу в матче с Яблонцем, ведя в счете 2:0.

Фото: benjaminverbic7