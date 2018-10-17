PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / В Англії на честь Роналду випустили еротичне печиво/

В Англії на честь Роналду випустили еротичне печиво

У британській кав’ярні у продажу з’явилося незвичне печиво на честь зірки туринського Ювентуса Криштіану Роналду.

У британському місті Вурдкастер в одній з кав’ярень в продажу з’явилося еротичне печиво на честь португальського футболіста Кріштіану Роналду.

Про це повідомив господар кав’ярні на сторінці у Facebook.

Власник кафе виявився шанувальником форварда Старої синьйори й таким чином вирішив підтримати футболіста на тлі звинуваченнь Роналду у зґвалтуванні.

Читайте: У мережі з’явилося відео танців Роналду та Майорги, яка звинувачує його у зґвалтуванні

— Я люблю Кріштіану і готовий його захищати, тому що вірю в його версію подій. Ідея полягала в тому, щоб обіграти цю ситуацію з нашими гостями. Печиво добре сприйняли і зрозуміли жарт, – написав винахідливий шанувальник.

Раніше за Роналду заступилася румунська фотомодель і агент ФІФА Анамарія Продан.

Фото: Jenta Wong | Dreamstime.com.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Оголені офіціанти влаштували вечірку британським бабусям (18+)
Посольство США розіслало запрошення на вечірку з котом у піжамі
Посольство США розіслало запрошення на вечірку з котом у піжамі
Роналду похвалився дублем сина за Ювентус
роналду обвиняют в изнасиловании
Роналду звинуватили у зґвалтуванні ще дві жінки
Їй сподобалося зґвалтування! Румунська модель заступилася за Роналду
Журналіст осоромився, коли розповідав про небезпеку фото
EA Sports прибрав обличчя Роналду з соцмереж через секс-скандал
Туалетний папір? Трамп осоромився на публіці
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка