У британській кав’ярні у продажу з’явилося незвичне печиво на честь зірки туринського Ювентуса Криштіану Роналду.

У британському місті Вурдкастер в одній з кав’ярень в продажу з’явилося еротичне печиво на честь португальського футболіста Кріштіану Роналду.

Про це повідомив господар кав’ярні на сторінці у Facebook.

Власник кафе виявився шанувальником форварда Старої синьйори й таким чином вирішив підтримати футболіста на тлі звинуваченнь Роналду у зґвалтуванні.

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— Я люблю Кріштіану і готовий його захищати, тому що вірю в його версію подій. Ідея полягала в тому, щоб обіграти цю ситуацію з нашими гостями. Печиво добре сприйняли і зрозуміли жарт, – написав винахідливий шанувальник.

Раніше за Роналду заступилася румунська фотомодель і агент ФІФА Анамарія Продан.

Фото: Jenta Wong | Dreamstime.com.