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Пострадали 45 человек! В Германии футбол закончился беспорядками

В Германии во время матча между дортмундской Боруссией и берлинской Гертой в результате пострадали 45 человек.

Хулиганы устроили драки на трибунах и в туалетах стадиона в Дортмунде, сообщает DPA.

На гостевых секторах также была использована пиротехника. В перерыве болельщики атаковали полицейских в туалетах, где были сломаны несколько дверей.

Читайте: Пассажиры устроили массовую драку в троллейбусе: скандал попал на видео

Всего пять полицейских получили ранения.

Ранее Факты ICTV писали, что в  Швеции на концерте классической музыки произошла драка.

Фото: dreamstime.

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