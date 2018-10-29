В активе украинских сборников на прошлой неделе победа и ничья в Лиге Жюпиле и победа в чемпионате Венгрии.

В 12-м туре бельгийской Лиги Жюпиле Гент наших Романа Яремчука и Игоря Пластуна принимал на своем поле Шарлеруа. Матч на Геламко Арена открывал тур.

Оба игрока сборной Украины появились с первых минут поединка. Яремчук отыграл до 81-й минуты, а Пластун провел весь матч на поле, который завершился победой их команды со счетом 2:1.

После 12-ти туров Гент, имея в активе 20 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

А вот лидер чемпионата Бельгии Генк, в котором играет Руслан Малиновский не сумел увеличить отрыв от своего ближайшего преследователя Брюгге. Выездной матч против Стандарта завершился боевой ничьей 1:1.

Хавбек сборной Украины Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл полный поединок.



Фото: krcgenk.be

Фото: krcgenk.be

Фото: krcgenk.be Фото: krcgenk.be Украинский уик-энд: триумф команды Яремчука и Пластуна в Бельгии / 4 фотографии

А вот Андерлехт нашего Евгения Макаренко уступил на выезде Эйпену со счетом 1:2.

Украинец вышел на замену сразу после перерыва, когда его команда уже уступала в счете 0:2. Во втором тайме пурпурно-белые сумели отыграть один мяч, но на большее Андерлехт ни был способен в тот вечер.

Сейчас команда Макаренко занимает третье место в турнирной таблице с 23 очками.

А в чемпионате Венгрии очередной успех отпраздновал Ференцварош, который возглавляет Сергей Ребров. Бело-зеленые на выезде разгромили Диошдьер (4:1).

Хавбек сборной Украины Иван Петряк вышел в стартовом составе и отыграл до 52-й минуты поединка.

После 12-ти туров Ференцварош лидирует в чемпионате Венгрии, опережая ближайшего преследователя на 4 очка.

Хавбек сборной Украины и немецкого Шальке Евгений Коноплянка матч своей команды против РБ Лейпциг провел на скамейке запасных, а сама встреча завершилась ничьей (0:0). Поражения (2:0) в испанской Примере от Леванте потерпел Леганес, за который выступает Андрей Лунин. Весь матч украинец провел в запасе.

Фото: fradi.hu, KAA Gent.