У доробку українських збірників минулого тижня перемога та нічия у Лізі Жюпіле та звитяга у чемпіонаті Угорщини.

У 12-му турі бельгійської Ліги Жюпіле Гент наших Романа Яремчука та Ігоря Пластуна приймав на власному полі Шарлеруа. Матч на Геламко Арена відкривав тур.

Обидва гравці збірної України з’явилися зі стартових хвилин поєдинку. Яремчук відіграв до 81-ї хвилини, а Пластун провів весь матч на полі, який завершився перемогою їхньої команди з рахунком 2:1.

Після 12-ти турів Гент, маючи в активі 20 очок, посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

А ось лідер чемпіонату Бельгії Генк, в якому грає Руслан Малиновський не зумів збільшити відрив від свого найближчого переслідувача Брюгге. Виїздний матч проти Стандарта завершився бойовою нічиєю 1:1.

Хавбек збірної України Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі і відіграв повний поєдинок.



Фото: krcgenk.be

Фото: krcgenk.be

Фото: krcgenk.be Фото: krcgenk.be Український вікенд: тріумф команди Яремчука та Пластуна у Бельгії / 4 фотографии

А ось Андерлехт нашого Євгена Макаренка поступився на виїзді Ейпену з рахунком 1:2.

Українець вийшов на заміну одразу по перерві, коли його команда вже поступалася у рахунку 0:2. У другому таймі пурпурно-білі зуміли відіграти один м’яч, але на більше Андерлехт не був здатний.

Нині команда Макаренка посідає третю сходинку у турнірній таблиці з 23-ма очками.

А у чемпіонаті Угорщини черговий успіх відсвяткував Ференцварош, який очолює Сергій Ребров. Біло-зелені на виїзді розгромили Діошдьйор (4:1).

Хавбек збірної України Іван Петряк вийшов у стартовому складі й відіграв до 52-ї хвилини поєдинку.

Після 12-ти турів Ференцварош лідирує в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи найближчого переслідувача на 4 очки.

Хавбек збірної України та німецького Шальке Євген Коноплянка матч своєї команди проти РБ Лейпциг провів на лаві запасних, а сама зустріч завершилася нічиєю (0:0). Поразки (2:0) в іспанській Прімері від Леванте зазнав Леганес, за який виступає Андрій Лунін. Весь матч українець провів у запасі.

Фото: fradi.hu, KAA Gent.