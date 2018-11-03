Олімпійський чемпіон Олег Верняєв зайняв друге місце на чемпіонаті світу у вправах на брусах.
Український гімнаст Олег Верняєв привезе додому срібло з чемпіонату світу у вправах на брусах, повідомляє НОК України та олімпійська команда.
Верняєв під час виступу набрав 15,591 балів, проте цього виявилося недостатньо для того, аби перемогти чинного чемпіона світу з Китаю Цзоу Цзинюаня. Його результат був на 0,842 бали кращим.
Українцю вдалося зайняти друге місце навіть попри те, що він кілька місяців не тренувався через травм та операцій.
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Завойована нагорода стала для Верняєва 4 медаллю світового рівня.
До слова, стадіон ОСК Металіст в Харкові може прийняти Суперкубок УЄФА у 2021 році.
Фото: НОК України та олімпійська команда
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