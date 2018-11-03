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Українець Верняєв виборов срібло на ЧС у вправах на брусах

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв зайняв друге місце на чемпіонаті світу у вправах на брусах.

Олег Верняєв

Український гімнаст Олег Верняєв привезе додому срібло з чемпіонату світу у вправах на брусах, повідомляє НОК України та олімпійська команда.

Верняєв під час виступу набрав 15,591 балів, проте цього виявилося недостатньо для того, аби перемогти чинного чемпіона світу з Китаю Цзоу Цзинюаня. Його результат був на 0,842 бали кращим.

Українцю вдалося зайняти друге місце навіть попри те, що він кілька місяців не тренувався через травм та операцій.

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Завойована нагорода стала для Верняєва 4 медаллю світового рівня.

До слова, стадіон ОСК Металіст в Харкові може прийняти Суперкубок УЄФА у 2021 році.

Фото: НОК України та олімпійська команда

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