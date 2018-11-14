Футболіст італійського Мілану Рауль Белланова вибачився перед капітаном туринського Ювентуса за його оголене фото.

18-річний футболіст Мілана Рауль Белланова після матчу 12-го туру Серії А з Ювентусом зробив спільне фото з форвардом б’янконері Криштіану Роналду у роздягальні туринців. В цей момент в кадр потрапив капітан Старої сеньйори Джорджо К’єлліні, який саме переодягався.

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За словами Белланови він не публікував знімок у жодній з соціальних мереж:

— Я глибоко вибачаюся за фото, яке з’являється в соціальних мережах останнім часом. Перш за все приношу вибачення Джорджо К’єлліні. Я не хотів, щоб так вийшло. Запевняю його і уболівальників в тому, що я просто хотів зробити фото з великим чемпіоном Роналду.

Також футболіст зазначив, що він лише поділився знімком у месенджері зі своїми друзями, які і “злили” відповідне фото.

Сам матч закінчився перемогою Ювентуса над Міланом з рахунком 2:0.

Раніше в Англії на честь Роналду випустили еротичне печиво.

Фото: Raoul Bellanova.