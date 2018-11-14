Футболіст італійського Мілану Рауль Белланова вибачився перед капітаном туринського Ювентуса за його оголене фото.
18-річний футболіст Мілана Рауль Белланова після матчу 12-го туру Серії А з Ювентусом зробив спільне фото з форвардом б’янконері Криштіану Роналду у роздягальні туринців. В цей момент в кадр потрапив капітан Старої сеньйори Джорджо К’єлліні, який саме переодягався.
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За словами Белланови він не публікував знімок у жодній з соціальних мереж:
— Я глибоко вибачаюся за фото, яке з’являється в соціальних мережах останнім часом. Перш за все приношу вибачення Джорджо К’єлліні. Я не хотів, щоб так вийшло. Запевняю його і уболівальників в тому, що я просто хотів зробити фото з великим чемпіоном Роналду.
Також футболіст зазначив, що він лише поділився знімком у месенджері зі своїми друзями, які і “злили” відповідне фото.
— Drafts 2.0 (@drafts_2) 12 ноября 2018 г.
Сам матч закінчився перемогою Ювентуса над Міланом з рахунком 2:0.
Раніше в Англії на честь Роналду випустили еротичне печиво.
Фото: Raoul Bellanova.