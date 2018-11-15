Форвард Ювентуса Криштіану Роналду заручився зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес.
Футболіст Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду попросив свою дівчину — іспанську модель Джорджину Родрігес вийти за нього заміж.
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Про це повідомляє британське видання The Mirror.
У відповідь на пропозицію, іспанська красуня сказала “так”. За інформацією видання, Джорджина вже почала шукати весільну сукню.
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Вперше про відносини Роналду та Родрігес стало відомо наприкінці 2016 року.
Нині пара проживає у цивільному шлюбі в Італії та має спільну однорічну доньку Алану Мартіну. Також 32-річний футболіст має ще трьох дітей від сурогатних матерів.
Раніше Криштіану Роналду обігнав Селену Гомес за кількістю підписників в соцмережі Instagram.
Фото: Georgina Rodríguez.