Форвард Ювентуса Криштіану Роналду заручився зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес.

Футболіст Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду попросив свою дівчину — іспанську модель Джорджину Родрігес вийти за нього заміж.

Читайте: У кого крутіший? Салах затьмарив Роналду своїм пресом

Про це повідомляє британське видання The Mirror.

У відповідь на пропозицію, іспанська красуня сказала “так”. За інформацією видання, Джорджина вже почала шукати весільну сукню.

Переглянути цей допис в Instagram About last night! Amazing dinner at @zelalondon Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano) 14 Лис 2018 р. о 5:14 PST

Вперше про відносини Роналду та Родрігес стало відомо наприкінці 2016 року.

Нині пара проживає у цивільному шлюбі в Італії та має спільну однорічну доньку Алану Мартіну. Також 32-річний футболіст має ще трьох дітей від сурогатних матерів.

Раніше Криштіану Роналду обігнав Селену Гомес за кількістю підписників в соцмережі Instagram.

Фото: Georgina Rodríguez.