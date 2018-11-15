PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Роналду заручився з Джорджиною Родрігес/

Роналду заручився з Джорджиною Родрігес

Форвард Ювентуса Криштіану Роналду заручився зі своєю дівчиною Джорджиною Родрігес.

Футболіст Ювентуса та збірної Португалії Криштіану Роналду попросив свою дівчину — іспанську модель Джорджину Родрігес вийти за нього заміж.

Читайте: У кого крутіший? Салах затьмарив Роналду своїм пресом

Про це повідомляє британське видання The Mirror.

У відповідь на пропозицію, іспанська красуня сказала “так”. За інформацією видання, Джорджина вже почала шукати весільну сукню.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

About last night! Amazing dinner at @zelalondon

Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Вперше про відносини Роналду та Родрігес стало відомо наприкінці 2016 року.

Нині пара проживає у цивільному шлюбі в Італії та має спільну однорічну доньку Алану Мартіну. Також 32-річний футболіст має ще трьох дітей від сурогатних матерів.

Раніше Криштіану Роналду обігнав Селену Гомес за кількістю підписників в соцмережі Instagram.

Фото: Georgina Rodríguez.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Захисник Мілану вибачився за фото з Роналду та оголеним К’єлліні
У кого крутіший? Салах затьмарив Роналду своїм пресом
Обігнав Селену Гомес! Роналду став найпопулярнішим користувачем в Instagram
Я щасливий! Роналду прокоментував звинувачення у зґвалтуванні
Кріштіану Роналдо
Вперше в історії футболу: Роналду забив 400 м’ячів у європейських топ-лігах
В Англії на честь Роналду випустили еротичне печиво
Роналду похвалився дублем сина за Ювентус
роналду обвиняют в изнасиловании
Роналду звинуватили у зґвалтуванні ще дві жінки
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка