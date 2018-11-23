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Не Ломаченко! Усик назвал имя нового тренера

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что начал работу с новым тренером.

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC, IBF и The Ring Александр Усик озвучил имя нового тренера.

Многие эксперты склонялись к мнению, что готовить боксера будет отец Василия Ломаченко, однако Усик сделал свой выбор в пользу Юрия Ткаченко, который ранее работал с Денисом Беринчиком.

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Усик рассказал, что Ткаченко хорошо знаком с Анатолием Ломаченко, который помогал ему готовиться к боям против Гассиева и Белью:

— Я начал сотрудничать с Юрием Ткаченко. Я с этим тренером уже очень давно знаком — мы были в любителях в одной команде. Он Дениса Беринчика тренировал. Плюс Ткаченко хорошо общается с Анатолием Ломаченко.

Летом этого года Александр Усик прекратил сотрудничество с украинским специалистом Сергеем Ватаманюком.

Напомним, 10 ноября Усик защитил свои титулы в бою против британца Тони Беллью.

Фото: Richard Heathcote/ Getty Images.

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