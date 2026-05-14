Атака на Одесскую область: РФ ударила по портовой инфраструктуре, есть пострадавшие
Ночью 14 мая российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.
Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.
Атака на Одесскую область 14 мая: что известно
По словам Олега Кипера, враг совершил две волны атак ударными БпЛА по Одесской области.
В результате обстрела повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт на территории портовой инфраструктуры. Также возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.
Кроме того, в результате атаки на Одесскую область сегодня повреждения получила жилая многоэтажка — в одном из домов поврежден этаж.
В Одесской областной прокуратуре уточнили, что пострадали двое гражданских мужчин в возрасте 33 и 70 лет. Их госпитализировали в больницу.
На местах попаданий работают правоохранители и экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и документирование военных преступлений РФ.
Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений по ч. 1 ст. 438 УК Украины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.
Фото: Одесская ОГА