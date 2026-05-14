Ночью 14 мая российские войска снова массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками.

Об этом сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 14 мая: что известно

По словам Олега Кипера, враг совершил две волны атак ударными БпЛА по Одесской области.

В результате обстрела повреждено оборудование, имущество и грузовой транспорт на территории портовой инфраструктуры. Также возникли пожары, которые спасатели оперативно ликвидировали.

Кроме того, в результате атаки на Одесскую область сегодня повреждения получила жилая многоэтажка — в одном из домов поврежден этаж.

В Одесской областной прокуратуре уточнили, что пострадали двое гражданских мужчин в возрасте 33 и 70 лет. Их госпитализировали в больницу.

На местах попаданий работают правоохранители и экстренные службы. Продолжается ликвидация последствий атаки и документирование военных преступлений РФ.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений по ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 541-е сутки.

Фото: Одесская ОГА

