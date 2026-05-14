Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на массированный обстрел Украины и заявил, что Соединенные Штаты и Китай имеют достаточно влияния на Россию, чтобы заставить Владимира Путина прекратить войну.

Соответствующее заявление глава МИД Андрей Сибига обнародовал в соцсети X.

Сибига призвал США и Китай повлиять на Россию

Глава МИД Украины заявил, что российский диктатор Владимир Путин заинтересован в продолжении войны для сохранения собственной власти.

Сейчас смотрят

— Путин хочет, чтобы эта война продолжалась, чтобы продолжать свой контроль и власть над Россией. Не должно быть никаких иллюзий или напрасных надежд: только давление на Москву может заставить его остановиться, — подчеркнул Сибига.

Министр также выразил убеждение, что лидеры США и Китая имеют достаточно рычагов влияния на Кремль.

— Я убежден, что лидеры Соединенных Штатов и Китая имеют достаточно рычагов влияния на Москву, чтобы сказать Путину наконец закончить войну. И это стало бы самым позитивным развитием событий, — заявил глава МИД.

По словам Андрея Сибиги, Россия осуществила масштабный обстрел именно в то время, когда в Пекине проходят встречи лидеров самых мощных государств мира.

— Именно в то время, когда лидеры самых мощных стран встречаются в Пекине, а мир надеется на мир, предсказуемость и сотрудничество, Путин запустил сотни дронов, баллистических и крылатых ракет по столице Украины, — заявил министр.

Он подчеркнул, что такая атака демонстрирует глобальную опасность российского режима для международной безопасности.

По словам Сибиги, вместо мира и стабильности Москва продолжает выбирать “агрессию и террор”.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, с начала минувших суток Россия применила против Украины более 1 560 дронов.

Только за ночь 14 мая оккупанты выпустили более 670 ударных беспилотников и 56 ракет различных типов.

Основной удар пришелся на Киев, где были повреждены жилые дома, школа, ветеринарная клиника и другая гражданская инфраструктура.

Также атаки зафиксировали на Киевщине, Полтавщине и Одесщине.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.