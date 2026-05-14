ПСЖ с Забарным досрочно стал чемпионом Франции
- ПСЖ досрочно обеспечил себе чемпионство в Лиге 1 после победы над Лансом.
- Для парижан это 14-й титул чемпиона Франции в истории клуба.
Пари Сен-Жермен завоевал свой 14-й титул чемпиона Франции, в пятый раз подряд выиграв Лигу 1 благодаря выездной победе со счетом 2:0 над ближайшим преследователем Лансом.
ПСЖ стал чемпионом Франции
Счет в матче открыл Хвича Кварацхелия, а затем Ибрагим Мбайе закрепил преимущество.
В составе ПСЖ весь матч отыграл Илья Забарный, который на 45-й минуте получил желтую карточку.
Победа позволила ПСЖ обеспечить недосягаемый для Ланса гандикап в девять очков в таблице за один тур до завершения сезона.
Также для клуба из Парижа это рекордный 14-й титул в общей сложности, 12 из которых были завоеваны за последние 14 лет.
Команда Луиса Энрике в этом сезоне также выиграла Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок ФИФА
30 мая ПСЖ попробует во второй раз подряд завоевать трофей Лиги чемпионов в финале против лондонского Арсенала.
Свой следующий матч ПСЖ проведет 17 мая против Парижа, а Ланс в тот же день на выезде сыграет против Лиона, за который выступает еще один игрок сборной Украины Роман Яремчук.