Канадского боксера Адониса Стивенсона после боя с украинцем Александром Гвоздиком ввели в состояние искусственной комы.

Врачи подозревают у Стивенсона кровоизлияние в мозг, и решение ввести боксера в искусственную принято в профилактических целях, сообщает издание Le Journal de Montréal.

Промоутер боксера Ивон Мишель рассказал изданию, что понедельник и вторник станут решающими для Стивенсона.

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Напомним, 1 декабря украинский боксер Александр Гвоздик завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, нокаутировав канадского боксера Адониса Стивенсона в 11 раунде. Сразу после боя его на носилках унесли с ринга.

К слову, канадец владел поясом чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе с 2013 года.

Фото: Adonis Stevenson/twitte