Украина выдвинула предложения по завершению начатой Россией войны, однако Кремль каждый раз отказывается прекратить агрессию. При этом российскому диктатору Владимиру Путину уже 15 раз приходилось переносить дату «захвата» Донецкой области только с начала 2022 года.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Что сказал Зеленский о срывах планов Кремля

Владимир Зеленский подчеркнул, что политическое руководство России постоянно бредит о Донбассе.

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Президент перечислил, что в 22-м году были следующие сроки:

до 31 марта;

до 9 мая;

до 1 июня;

до 15 сентября;

до 31 декабря.

В 23-м году Путин определил два других срока захвата Донбасса:

до 1 марта;

до 31 декабря.

– 2024 – снова такие два срока. В 2025 году, когда россияне пытались убедить президента США Дональда Трампа, что Украина якобы падет, было уже три срока — до 1 сентября, до 1 декабря и до 25 декабря. И уже в этом году россияне снова переносили дату захвата Донецкой области, — пояснил украинский лидер.

Он рассказал, что сначала Кремль ставил целью 31 марта этого года, затем — 1 сентября, теперь у них новый крайний срок — до 31 декабря.

Зеленский отметил, что если Россия не завершит свою войну, то и этот крайний срок им снова придется переносить.

– Если Путин хочет задействовать ещё миллион своих солдат, чтобы дальше биться об эту стену, то миллиону этих россиян, которые пока не мобилизованы в российскую армию и спорят в очередях за бензином, стоит подумать, что их ждёт дальше, – заявил президент.

Владимир Зеленский добавил, что Россия отказывается завершить войну, поэтому Украина будет создавать как можно больше препятствий для ее желания продолжать войну.

Глава украинского государства сообщил, что на этой и следующих неделях Киев будет работать с партнерами над тем, что “стоит сделать ради приближения мира”.

Он анонсировал насыщенный международный график и выразил надежду на положительный ответ от Группы семи и участников Коалиции желающих в отношении украинских запросов.

– Июнь–июль должны стать результативными для Украины, прежде всего, для нашего общего стремления гарантировать безопасность. Мир нужен. Я благодарю всех, кто помогает нам защищать Украину, я благодарю каждого и каждую, кто придает силу нашему государству и не забывает заботиться о тех, кто рядом, – подчеркнул президент.

Глава Украины отметил, что Владимир Путин может сколько угодно рассказывать по телевизору, что он якобы всё контролирует, что бензин якобы есть и что российские министры якобы достаточно компетентны.

– Но сами россияне в очередях за бензином в разных регионах России реально видят, что эта их “трехдневная война” длится уже пятый год, и даже нефтяное государство, “бензоколонка”, как называли Россию, теперь испытывает дефицит бензина. Это прямое следствие войны.

Одно из последствий. И один из примеров того, как отвечает Украина. Точно. Не террористически. Мы возвращаем реальность войны в Россию и максимально затрудняем продолжение оккупации нашей земли. Наш украинский план дальнобойных санкций выполняется, также выполняются и санкции средней дальности, – подытожил президент.

Напомним, пресс-секретарь Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска активизировали наступательные действия на Лиманском направлении и пытаются закрепиться на восточных окраинах Лимана, несмотря на значительные потери личного состава.

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