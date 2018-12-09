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Когда и с кем состоится следующий бой Ломаченко – промоутер

Украинский боксер Василий Ломаченко скорее всего проведет следующий бой в мае 2019 года.

Такую мысль высказал промоутер Боб Арум, передает Хsport.ua.

– Я думаю, что Ломаченко будет драться в мае. Он хочет только испытаний, а не легких прогулок, – сказал он.

Также Боб Арум в качестве предполагаемого соперника Ломаченко назвал Майки Гарсией.

– Считаю, что Ломаченко сегодня был очень, очень хорош. Он имел проблемы с травмой, но его отец сказал мне после боя, что плечо работало потрясающе. Ему потребовалось время, чтобы включиться. Он человек. Я думаю, что в следующий раз он будет еще лучше, – отметил промоутер.

Читайте: Знал против кого вышел: Педраса прокомментировал бой с Ломаченко

Напомним, что в сегодняшнем бою между Ломаченко и Педрасой победу одержал украинский боксер. Он победил соперника в ходе 12 раундов по очкам.

После боя Ломаченко также отмечал, что хочет вступить в поединок с Майки Гарсией.

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