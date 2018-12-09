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Факти / Спорт / Ломаченко переміг Педрасу і об'єднав пояси WBA і WBC/

Ломаченко победил Педрасу и объединил пояса WBA и WBC

Украинский боксер Василий Ломаченко одержал победу над Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико по очкам.

Украинский боксер Василий Ломаченко победил Хосе Педрасу из Пуэрто-Рико и обьединил чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе.

Ломаченко провел бой, как всегда, очень активно передвигаясь по рингу. Из-за того, что Лома практически ни секунды не оставался на одном месте, сопернику было очень сложно в него попасть.

С каждым раундом Ломаченко начинал все чаще пробивать защиту Педрасы и прижимать его к канатам.

В 11 раунде Ломаченко начал бомбардировку пуэрториканца, которая закончилась двумя нокдаунами соперника.

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На 12 раунд Педраса все же вышел, но все 3 минуты пытался не проиграть нокаутом. Ему это удалось. Педраса проиграл, но не досрочно.

К слову, больше информации о бое можно прочитать в материале с текстовой трансляцией, которую вели Факты ICTV.

Фото: Al Bello, Getty Images

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