Украинский боксер Василий Ломаченко, который победил в бою Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико, рассказал о своих планах на будущее и о своем сопернике.

Ломаченко признался, что “Педраса очень хорош, он настоящий воин, он проделал хорошую работу, поэтому я выражаю ему и его команде респект”. Также он добавил, что доволен своей работой и теперь стал ближе к цели.

Об этом пишет Isport.ua.

При этом он рассказал о своих планах на будущее:

– Хочу еще два пояса, а в следующем году может получится устроить бой с Майки Гарсией.

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Напомним, что сегодня прошел бой между Ломаченко и Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико, который продолжался все 12 раундов. По решению судей, Ломаченко единогласна выиграл у своего соперника по очкам. Он обьединил чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе.

Те, кто пропустил бой могут посмотреть его в онлайн-трансляции Фактов ICTV.