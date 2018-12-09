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Факти / Спорт / Хочу ще два пояси! Ломаченко про бій з Педрасою і свої плани/

Хочу еще два пояса! Ломаченко о бое с Педрасой и своих планах

Украинский боксер Василий Ломаченко, который победил в бою Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико, рассказал о своих планах на будущее и о своем сопернике.

Ломаченко признался, что “Педраса очень хорош, он настоящий воин, он проделал хорошую работу, поэтому я выражаю ему и его команде респект”. Также он добавил, что доволен своей работой и теперь стал ближе к цели.

Об этом пишет Isport.ua.

При этом он рассказал о своих планах на будущее:

– Хочу еще два пояса, а в следующем году может получится устроить бой с Майки Гарсией.

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Напомним, что сегодня прошел бой между Ломаченко и  Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико, который продолжался все 12 раундов. По решению судей, Ломаченко единогласна выиграл у своего соперника по очкам. Он обьединил чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе.

Те, кто пропустил бой могут посмотреть его в  онлайн-трансляции Фактов ICTV.

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