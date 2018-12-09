Хосе Педрасой из Пуэрто-Рико прокомментировал свое поражение в бою с украинским боксером Василием Ломаченко.

Он отметил, что, не смотря на проигрыш, доволен своим выступлением и гордится собой:

– Я прошел 12 раундов с лучшим бойцом в мире. Я точно знал против кого вышел в ринг.

Об этом Хосе Педраса написал на своей странице в Facebook.

Также боксер рассказал, что бой был близок момента с нокдаунами.

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Напомним, что в сегодняшнем бою между Василием Ломаченко и Хосе Педрасой победу одержал наш боксер. Поединок продолжался все 12 раундов и был очень захватывающим.

В итоге Василий Ломаченко объединил чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе.

Факты ICTV вели онлайн-трансляцию боя.