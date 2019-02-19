PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Арбитр удалил игрока, посмотрел VAR, вернул его из раздевалки и показал красную/

Арбитр удалил игрока, посмотрел VAR, вернул его из раздевалки и показал красную

Курьезный случай произошел с применением системы VAR в матче чемпионата Польши между Легией и Краковией.

Арюитр удалил Виллиама Реми

В чемпионате Польши по футболу между Легией и Краковией произошел курьезный случай.

Арбитр Петр Ласык после просмотра видеоповтора с помощью системы VAR вернул защитника хозяев Виллиама Реми, который отправился в раздевалку после второй желтой карточки.

Смотрите: Гол ли гол? В Мексике арбитр 8 минут смотрел видеоповтор

Игрок решил, что карточку отменили и счастлив был вернуться на поле. Однако арбитр снова позвал игрока к себе, отменил предыдущюю желтую карточку и выдал игроку прямую красную.

На лице Реми в этот момент было все — от печали до саркастической улыбки.

Это удаление стало четвертым в карьере 27-летнего Реми.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Краковии и теперь Легия отстает от лидера чемпионата — Лехии на 4 очка.

Ранее в Германии арбитр назначил пенальти после свистка на перерыв.

ФотоFC Legia|Mateusz Kostrzewa.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Рома — Порту: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов 2018/2019
Манчестер Юнайтед — ПСЖ: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов 2018/2019
Пожар на тренировочной базе Фламенго, много погибших
Сборная Украины теряет Ярмоленко до конца сезона
Ман Сити возглавил АПЛ после победы над Эвертоном
Справится даже медсестра: в Польше разработали уникальный диагностический прибор
Нагорняк: У нас футбол в таком состоянии, что уровень команд не особо отличается
Польша откажется от российского газа – дата
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка