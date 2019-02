В чемпионате Польши по футболу между Легией и Краковией произошел курьезный случай.

Арбитр Петр Ласык после просмотра видеоповтора с помощью системы VAR вернул защитника хозяев Виллиама Реми, который отправился в раздевалку после второй желтой карточки.

Игрок решил, что карточку отменили и счастлив был вернуться на поле. Однако арбитр снова позвал игрока к себе, отменил предыдущюю желтую карточку и выдал игроку прямую красную.

На лице Реми в этот момент было все — от печали до саркастической улыбки.

Bit muggy this. Calling back the player from the dressing room after he received a 2nd yellow card to give him a straight red after a VAR review in the Polish league pic.twitter.com/ke20yDnMo0

— James Allcott (@jamesallcott) 18 февраля 2019 г.