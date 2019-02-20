PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Динамо — Ювентус - 3:0: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА/

Динамо — Ювентус – 3:0: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

Смотрите онлайн-трансляцию матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА Динамо – Ювентус на Фактах ICTV в среду, 20 февраля, в 14.00.

Динамо Ювентус

20Юношеские команды Динамо и Ювентус сойдутся на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве в рамках матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА-2018/19 в среду, 20 февраля.

Читайте: Динамо расписало боевую ничью с Олимпиакосом

Матч Динамо — Ювентус начинается в 14.00.

На этой стадии соревнований команды играют по одному матчу, поэтому победитель противостояния сразу пробьется в 1/8 финала турнира.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка