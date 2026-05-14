В Украине структура военного резерва людских ресурсов утверждена постановлением № 741.

Факты ICTV узнавали, кто входит в военный резерв Украины и как он формируется.

Что такое военный резерв Украины

Согласно постановлению, военный резерв человеческих ресурсов состоит из следующих категорий:

Сейчас смотрят

Резервисты, которые на добровольных началах заключили контракт с ВСУ и зачислены в военный оперативный резерв.

Военнообязанные, которые находятся на воинском учете в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. То есть это люди, которые стали на воинский учет.

Военный резерв человеческих ресурсов делится на оперативный и мобилизационный резервы. Оперативный резерв включает боевой резерв, который состоит из лиц с опытом в боевых действиях, участников антитеррористических операций или работников органов военного управления и подразделений Вооруженных Сил Украины.

Также в военный оперативный резерв входит резерв наращивания, включающий резервистов и военнообязанных с опытом участия в боевых действиях или базовой общевойсковой подготовки.

Из кого состоит мобилизационный резерв Украины

Основная задача мобилизационного резерва — это доукомплектование ВСУ и других военных формирований в случае объявления мобилизации.

В соответствии с постановлением, мобилизационный резерв включает:

Военнообязанных, которые предназначены для обучения в учебных частях (центрах), высших военных учебных заведениях и военных учебных подразделениях высших учебных заведений Вооруженных Сил, других образованных военных формирований согласно законодательству Украины, а также в правоохранительных органах специального назначения, Службе безопасности Украины, разведывательных органах Украины и Государственной службе специальной связи, с целью подготовки (переподготовки) военнослужащих по соответствующим военным специальностям и другим специальностям для дальнейшего использования их в воинских частях (подразделениях) Вооруженных Сил, других образованных военных формирований, а также в правоохранительных органах специального назначения, Службе безопасности Украины, разведывательных органах Украины и Государственной службе специальной связи.

военнообязанных, которые не включены в военный оперативный резерв.

Мобилизационный резерв в Украине: сколько составляет

Аналитики Texty оценили, каким в настоящее время может быть мобилизационный резерв Украины. По результатам математического моделирования, с вероятностью 90% его объем составляет от 2,8 до 4,9 млн человек.

Исследователи напомнили, что еще год назад проводили отдельный анализ, в котором предполагали, что Украина потенциально способна мобилизовать около 5 млн мужчин. В то же время они отмечают, что украинская статистика, на которой базировались предыдущие подсчеты, не всегда содержит достаточно точные данные. Кроме того, за последний год демографическая и миграционная ситуация заметно изменилась.

Для новой оценки использовали методы математического моделирования, которые позволяют работать даже с неполными или приблизительными статистическими показателями. Вместо конкретной цифры аналитики применяли диапазоны значений.

В частности, общее количество мужчин в Украине оценивают в пределах 9–11 млн человек. В то же время количество мужчин призывного возраста, выехавших за границу, по разным оценкам составляет от 300 тыс. до 600 тыс.

В Texty объясняют, что такого массива данных достаточно для расчета ориентировочного мобилизационного ресурса. Однако результатом подобного анализа является не точное число, а вероятностное распределение, которое показывает наиболее реалистичный диапазон возможных оценок.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.