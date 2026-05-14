Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны Альянса ежегодно выделять Украине помощь на уровне 0,25% ВВП.

Об этом сообщает Politico.

По данным издания, Рютте поднял этот вопрос во время закрытой встречи послов НАТО в конце апреля.

Предложение обсуждается в рамках подготовки к саммиту Альянса, который состоится 7-8 июля в Турции.

Если страны НАТО поддержат инициативу, ежегодная помощь Украине может вырасти почти втрое — до $143 млрд.

Такие подсчеты базируются на совокупном ВВП государств-членов НАТО.

Для сравнения, в прошлом году Украина получила около $45 млрд помощи в сфере безопасности от союзников.

Речь идет о поставках оружия, финансировании украинского оборонного сектора и закупке американского вооружения для Киева.

По информации Politico, предложение Рютте стало реакцией на недовольство стран Северной и Балтийской Европы, а также Польши и Нидерландов.

Эти государства тратят на поддержку Украины значительно большую долю своего ВВП, чем некоторые крупные страны Западной Европы.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас подтвердила, что вопрос неравномерной нагрузки регулярно обсуждается на закрытых встречах.

В то же время часть союзников уже скептически отнеслась к идее Рютте. В частности, по данным Politico, сомнения имеют Франция и Великобритания.

Для утверждения такой цели нужна поддержка всех стран-членов НАТО.

Дополнительные дискуссии возникли вокруг того, могут ли отдельные страны НАТО засчитывать свои взносы в новый кредит ЕС для Украины на €90 млрд как часть оборонной помощи.

Из этой суммы €60 млрд планируют направить именно на военные нужды Украины.

По словам дипломатов, министры иностранных дел стран НАТО могут вернуться к этому вопросу уже на следующей неделе во время встречи в шведском Хельсингборге.

