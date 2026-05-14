Этой ночью РФ нанесла один из самых масштабных ударов по Украине за время полномасштабной войны, использовав весь спектр имеющихся средств.

Атака на Украину 14 мая: Игнат рассказал детали

Как сообщил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, РФ, по всей видимости, использовала “перемирие” для того, чтобы накопить средства воздушного нападения.

— Противник атакует большими силами уже которые сутки. Об этом много говорили накануне, после так называемого перемирия. Они его использовали, очевидно, для того, чтобы накопить средства и нанести удар, не останавливаясь, — сказал Игнат.

Он отметил, что после вчерашнего вечернего удара была короткая пауза, однако ее было недостаточно для отдыха и перегруппировки личного состава и техники. Тем не менее, в таком режиме Воздушные силы работали уже неоднократно.

— Поэтому и физическая усталость сказывается, и перегрузка техники, расход определенных боеприпасов. Понятно, что на все это нужно время. Однако большое количество целей этой ночью было сбито. Сейчас мы переживаем самые сильные удары за время полномасштабного вторжения, с применением крылатых, баллистических ракет и дронов различных типов, — отметил спикер.

Сегодня, кроме Гербер, Италмасов и Шахедов, РФ использовала и реактивные беспилотники, и баллажирующие боеприпасы Бандероль, то есть весь спектр средств, которые у нее есть.

— Особенность удара понятна. Мы видим картину разрушений гражданских домов, есть жертвы, к сожалению, в столице. Именно столица стала объектом удара. Противник явно хочет поразить сердце страны, достичь каких-то собственных целей и на информационном фоне, то есть показать, что они не собираются идти на уступки и т. д., — отметил Игнат.

Он отметил, что сегодня Силы обороны сделали все что могли.

— Конечно, хотелось бы сбить больше целей, но было сбито/подавлено 693 цели. Среди них 29 крылатых ракет Х-101, а также 12 из 18 баллистических ракет. Это довольно высокий показатель сбиваемости. К сожалению, 6 ракет не удалось перехватить системой Patriot. Если вчера были сложные погодные условия и огромное количество дронов с разных направлений, то сегодня все это количество полетело в одно место. К сожалению, невозможно сбивать такое большое количество ограниченным количеством средств, — рассказал спикер.

Игнат пояснил, что враг также хорошо знает, с какой проблемой сегодня сталкивается наша противовоздушная оборона, но на дипломатическом уровне ведется очень серьезная работа по поставкам противоракетных средств.

— Вот сегодня система Patriot работала, определенное количество ракет было израсходовано. Понятно, что их нужно восстановить, чтобы обезопасить себя от следующей баллистической атаки. У нас есть потребность и в наземных комплексах. Эта работа ведется постоянно. Мы не можем сейчас озвучивать, какой у нас есть запас. Но потребность есть всегда, — добавил пресс-секретарь.

Поэтому, отметил Игнат, Украина рассчитывает, что наши партнеры продолжат поставки ракет против баллистики для защиты от российской агрессии.

Фото: Медиа Центр Украина

