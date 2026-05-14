Шакира, Мадонна и корейская группа BTS выступят во время шоу в перерыве финала чемпионата мира по футболу 19 июля на стадионе МетЛайф в Нью-Джерси.

Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

Финал ЧМ-2026: кто выступит в перерыве

В марте прошлого года президент ФИФА Джанни Инфантино объявил, что состоится “первое в истории шоу во время перерыва в финале чемпионата мира по футболу”.

Сейчас смотрят

– Это будет исторический момент для чемпионата мира по футболу и шоу, достойное крупнейшего спортивного события в мире, – написал он в Instagram.

За месяц до старта ЧМ-2026 стало известно, кто станет хедлайнерами музыкального перерыва. В перерыве запланировано выступление американской певицы Мадонны, колумбийской исполнительницы Шакиры и южнокорейской группы BTS.

Анонс их выступления представили фронтмен Coldplay Крис Мартин и персонаж Маппет-шоу Элмо в специальном ролике.

Шоу во время перерыва будет посвящено поддержке Фонда ФИФА по образованию – инициативы, цель которой собрать $100 млн на помощь детям во всем мире во время чемпионата мира.

На прошлогоднем финале Клубного чемпионата мира ФИФА, который также состоялся на стадионе МетЛайф, тоже было шоу в перерыве. Оно длилось дольше предусмотренных регламентом 15 минут перерыва между таймами.

На прошлой неделе Шакира обнародовала отрывок новой официальной песни чемпионата мира, выпустив короткое видео, снятое на знаменитом бразильском стадионе Маракана.

Певица, которая также написала саундтрек к ЧМ-2010 Waka Waka, анонсировала песню под названием Dai Dai в посте на своей странице в Instagram.

В 67-секундном видео Шакира появляется на поле стадиона Маракана в Рио-де-Жанейро.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Держа в руках официальный мяч ЧМ-2026 Trionda, Шакира исполнила отрывки песни на английском языке в сопровождении танцоров, одетых в цвета таких команд, как США и Колумбия. Песня была записана в сотрудничестве с нигерийским исполнителем Burna Boy.

Чемпионат мира-2026, в котором примут участие 48 команд, начнется 11 июня в США, Канаде и Мексике.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.