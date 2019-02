В финале Кубка английской лиги между Челси и Манчестер Сити голкипер синих Кэпа Аррисабалага отказался идти на замену в концовке встречи, чем безумно разозлил главного тренера Маурицио Сарри.

Сообщалось, что вратарь получил повреждения, а Сарри решил его заменить перед пробитием пенальти.

– Have you EVER seen anything like it!?

Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk

— Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.