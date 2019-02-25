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Фанаты наградили Оскаром голкипера Челси

Фанаты высмеяли в соцсетях инцидент с участием глкипера Челси Кэпа Аррисабалага в финале Кубка английской лиги.

Кепа Арисабалага Сарри Оскар

В финале Кубка английской лиги между Челси и Манчестер Сити голкипер синих Кэпа Аррисабалага отказался идти на замену в концовке встречи, чем безумно разозлил главного тренера Маурицио Сарри.

Сообщалось, что вратарь получил повреждения, а Сарри решил его заменить перед пробитием пенальти.

Уже после матча оба заявили, что ничего страшного не случилось.

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Однако в соцсетях обычное обсуждение инцидента переросло в жесткий троллинг Аррисабалага. Фанаты сделали пародию на церемонию вручения Оскар, которая состоялась с воскресенья на понедельник, где главными претендентами на награду Лучшая роль первого плана были Кэпа и Сарри.

В итоге статуэтка досталась футболисту.

Напомним, Челси уступил Манчестер Сити в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.

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