Фанаты высмеяли в соцсетях инцидент с участием глкипера Челси Кэпа Аррисабалага в финале Кубка английской лиги.
В финале Кубка английской лиги между Челси и Манчестер Сити голкипер синих Кэпа Аррисабалага отказался идти на замену в концовке встречи, чем безумно разозлил главного тренера Маурицио Сарри.
Сообщалось, что вратарь получил повреждения, а Сарри решил его заменить перед пробитием пенальти.
– Have you EVER seen anything like it!?
Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk
— Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.
Уже после матча оба заявили, что ничего страшного не случилось.
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Однако в соцсетях обычное обсуждение инцидента переросло в жесткий троллинг Аррисабалага. Фанаты сделали пародию на церемонию вручения Оскар, которая состоялась с воскресенья на понедельник, где главными претендентами на награду Лучшая роль первого плана были Кэпа и Сарри.
And the Oscar goes to… pic.twitter.com/pISZfXx0q1
— TheFootballRepublic (@TheFootballRep) 25 февраля 2019 г.
В итоге статуэтка досталась футболисту.
Напомним, Челси уступил Манчестер Сити в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4.
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