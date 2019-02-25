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Фанати нагородили Оскаром голкіпера Челсі

Фанати висміяли у соцмережах інцидент за участю глкіпера Челсі Кепа Аррісабалага у фіналі Кубка англійської ліги.

Кепа Арисабалага Сарри Оскар

У фіналі Кубка англійської ліги між Челсі та Манчестер Сіті голкіпер синіх Кепа Аррісабалага відмовився йти на заміну у кінцівці зустрічі, чим шалено розлютив головного тренера Мауріціо Саррі.

Повідомлялося, що воротар отримав ушкодження, а Саррі вирішив його замінити перед пробиттям пенальті.

Вже після матчу обидва заявили, що нічого страшного не трапилося.

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Однак у соцмережах звичайне обговорення інциденту переросло у жорстокий тролінг Аррісабалага. Фанати зробили пародію на церемонію вручення Оскар, яка відбулася з неділі на понеділок, де головними претендентами на нагороду Найкраща роль першого плану були Кепа та Саррі.

У підсумку статуетка дісталася футболісту.

Нагадаємо, Челсі поступився Манчестер Сіті у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:4.

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