Фанати висміяли у соцмережах інцидент за участю глкіпера Челсі Кепа Аррісабалага у фіналі Кубка англійської ліги.
У фіналі Кубка англійської ліги між Челсі та Манчестер Сіті голкіпер синіх Кепа Аррісабалага відмовився йти на заміну у кінцівці зустрічі, чим шалено розлютив головного тренера Мауріціо Саррі.
Повідомлялося, що воротар отримав ушкодження, а Саррі вирішив його замінити перед пробиттям пенальті.
– Have you EVER seen anything like it!?
Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk
— Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.
Вже після матчу обидва заявили, що нічого страшного не трапилося.
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Однак у соцмережах звичайне обговорення інциденту переросло у жорстокий тролінг Аррісабалага. Фанати зробили пародію на церемонію вручення Оскар, яка відбулася з неділі на понеділок, де головними претендентами на нагороду Найкраща роль першого плану були Кепа та Саррі.
And the Oscar goes to… pic.twitter.com/pISZfXx0q1
— TheFootballRepublic (@TheFootballRep) 25 февраля 2019 г.
У підсумку статуетка дісталася футболісту.
Нагадаємо, Челсі поступився Манчестер Сіті у серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:4.
Раніше Атлетіко потролив симуляцію гравця Реала.