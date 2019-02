У фіналі Кубка англійської ліги між Челсі та Манчестер Сіті голкіпер синіх Кепа Аррісабалага відмовився йти на заміну у кінцівці зустрічі, чим шалено розлютив головного тренера Мауріціо Саррі.

Повідомлялося, що воротар отримав ушкодження, а Саррі вирішив його замінити перед пробиттям пенальті.

– Have you EVER seen anything like it!?

Maurizio Sarri tries to substitute Kepa Arrizabalaga for Willy Caballero, but Kepa refuses to come off and Sarri is absolutely FURIOUS! pic.twitter.com/Q81v6ry3Kk

— Sky Sports Football (@SkyFootball) 24 февраля 2019 г.