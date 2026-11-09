Совет Европейского Союза принял решение продлить еще на два года, до 15 ноября 2028 года, мандат Военной миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). На ее деятельность выделят почти €300 млн.

Об этом сообщается на сайте Совета и Европейского совета в понедельник, 9 ноября.

Мандат EUMAM Ukraine продлен до 2028 года

Помимо продления мандата, Совет ЕС решил создать присутствие миссии на территории Украины. Это позволит наладить непосредственную координацию с украинскими военными органами, Вооруженными силами Украины и международными партнерами.

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Ожидается, что такой формат взаимодействия поможет адаптировать учебные программы Евросоюза к актуальным потребностям украинской армии.

Обновленный мандат EUMAM Ukraine предусматривает усиление внимания к анализу и усвоению уроков, полученных на поле боя. Это должно способствовать совершенствованию военной подготовки с учетом оборонных потребностей Украины.

— EUMAM Ukraine продолжит тесную координацию с другими международными партнерами-единомышленниками, в частности США, Великобританией, Канадой и Норвегией, – говорится в сообщении.

Миссия будет взаимодействовать с Коалицией желающих и НАТО в рамках командования НАТО по вопросам безопасности и подготовки для Украины (NSATU).

EUMAM Ukraine – один из ключевых инструментов военной поддержки Украины со стороны Евросоюза. Главная задача миссии – способствовать наращиванию военного потенциала Вооруженных сил Украины.

С момента создания в октябре 2022 года по запросу Украины миссия подготовила более 100 тыс. украинских военнослужащих.

Напомним, 25 сентября государства-члены ЕС согласовали условия выделения €6,6 млрд из Европейского фонда мира (EPF) для оказания помощи Украине.

Согласно распределению средств, €900 млн предусмотрено на финансирование Военной миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine). Еще €1 млрд направят на новые совместные закупки оборонного оборудования.

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