Украина планирует поднять вопрос обменов военнопленными во время переговоров с Россией при участии США, которые состоятся 10-11 ноября в Абу-Даби.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины и член переговорной делегации Кирилл Буданов.

Новые обмены пленными в Абу-Даби: что известно

Кирилл Буданов отметил, что Украина “как никто другой стремится к скорейшему окончанию этой ужасной войны”.

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Глава ОП подчеркнул, что большое внимание уделяется гуманитарному треку.

— Необходимо интенсифицировать обмены пленными. Рассчитываю, что диалог в ОАЭ даст практический результат и мы сможем договориться о следующих этапах возвращения наших людей домой, — отметил Буданов.

Последний обмен военнопленными состоялся 23 октября. Тогда из российского плена удалось вернуть 270 украинских защитников и гражданских.

Напомним, переговоры в Абу-Даби запланированы на 10-11 ноября. Это первая с прошлой зимы встреча между делегациями Украины, России и США.

Переговорный процесс под руководством Белого дома зашел в тупик из-за требований России передать украинскую территорию, которую российские войска не смогли захватить на поле боя.

Позже переговоры прервались из-за начала войны США и Израиля против Ирана.

Встреча состоится на фоне приближения зимы, усиления российских атак и недавних выборов в США.

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