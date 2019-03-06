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Фанаты Реала – Куртуа: Ты даже такси остановить сможешь

Фанаты Реала жестко прошлись по звездному бельгийском голкиперу Тибо Куртуа.

Тибо Куртуа

Фанаты мадридского Реала начали жестоко троллить бельгийского вратаря сливочных Тибо Куртуа после ответного матча Реала и Аякса в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В матче на Сантьяго Бернабеу голкипер четыре раза вынимал мяч из собственных ворот.

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По информации журналиста Танкреди Пальмери, когда Куртуа покидал Бернабеу, болельщики галактикос вслед ему прокричали фразу “Ты даже такси остановить не можешь!”

Напомним, Куртуа стал игроком королевского клуба летом 2018 года и вытеснил из основного состава костариканцев Навас, который выиграл с Реалом 3 Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Реал предложил Зидану вернуться в клуб.

Фото: Getty Images

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