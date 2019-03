Фанаты мадридского Реала начали жестоко троллить бельгийского вратаря сливочных Тибо Куртуа после ответного матча Реала и Аякса в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В матче на Сантьяго Бернабеу голкипер четыре раза вынимал мяч из собственных ворот.

По информации журналиста Танкреди Пальмери, когда Куртуа покидал Бернабеу, болельщики галактикос вслед ему прокричали фразу “Ты даже такси остановить не можешь!”

Hilarious offence from Real Madrid fans to Courtois leaving Bernabéu: “You can’t even stop a taxi”.

Italian is the language with largest variety of insulting words, but Spanish are the most creative to insult

(English are just rude)

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) 6 марта 2019 г.