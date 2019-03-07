Бразильский форвард Неймар в шоке от вылета своей команды из розыгрыша Лиги чемпионов-2018/19.

Звезда французского ПСЖ Неймар был в ярости после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов-2018/19 против Манчестер Юнайтед.

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Бразилец нещадно раскритиковал действия арбитров встречи, которые поставили пенальти в ворота парижан в компенсированное время после просмотра видеоповтора.

— Это позор! УЕФА прежнему назначает четырех арбитров, которые ничего не понимают в футболе. И они смотрят видеоповтор в замедленном режиме… Игры рукой просто не было! Как можно сыграть рукой за своей спиной ?! Идите на ***.

Именно так Неймар высказался в своем инста-сториз после матча.

Напомним, Неймар пропускал встречу против МЮ из-за травмы, а сама игра завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Сульшера.