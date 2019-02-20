Форвард ПСЖ Неймар рассказал о том, как тяжело воспринял свою травму.
Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал, что очень тяжело воспринял свою травму, которую он получил в Кубке Франции против Стасбурга.
Об этом он рассказал в комментарии изданию Globo Esporte.
— На этот раз все было еще сложнее. Когда я получил травму впервые, то сказал себе, что должен вернуться как можно скорее. Я был расстроен. На этот раз мне было гораздо сложнее переварить ситуацию. Я два дня проплакал, – рассказал Неймар.
Напомним, из-за травмы Неймар вынужден будет пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.
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Ранее Неймар в аэропорту Барселоны нецензурно высказался в сторону журналиста.
Фото: Quality Sport Images/Getty Images.