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Два дня проплакал! Неймар рассказал о травме

Форвард ПСЖ Неймар рассказал о том, как тяжело воспринял свою травму.

Неймар

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал, что очень тяжело воспринял свою травму, которую он получил в Кубке Франции против Стасбурга.

Об этом он рассказал в комментарии изданию Globo Esporte.

— На этот раз все было еще сложнее. Когда я получил травму впервые, то сказал себе, что должен вернуться как можно скорее. Я был расстроен. На этот раз мне было гораздо сложнее переварить ситуацию. Я два дня проплакал, – рассказал Неймар.

Напомним, из-за травмы Неймар вынужден будет пропустить матчи 1/8 финала Лиги чемпионов против Манчестер Юнайтед.

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Ранее Неймар в аэропорту Барселоны нецензурно высказался в сторону журналиста.

Фото: Quality Sport Images/Getty Images.

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