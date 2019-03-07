Порту победил Рому в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и пробился в четвертьфинал турнира.

Порту принимал итальянскую Рому в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Порту на стадионе Драгау и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в матче на 26-й минуте открыл форвард хозяев Тикинью Соареш. Однако еще до перерыва Даниэле де Росси восстановил паритет с пенальти.

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После перерыва Порту вышел вперед после точного удара Муссы Марега.

Поскольку первая игра завершилась с аналогичным счетом, только в пользу волков, игра была переведена в овертайм. В конце второго экстратайма реализовал пенальти Алекс Николау Теллес, чем вывел португальцев в четвертьфинал.

Напомним, в первом матче 1/8 финала ЛЧ Рома победила Порту благодаря дублю Дзаньоло.