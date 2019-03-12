Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував можливість підписання форвардів ПСЖ Кіліана Мбаппе та Неймара.

Президент Реала Флорентіно Перес відповів на питання про майбутні трансфери галактикос після повернення на пост головного тренера команди французького спеціаліста Зінедіна Зідана.

Стосовно повернення до Мадрида Криштіану Роналду, Перес відповів, що у португальця добре йдуть справи у туринському Ювентусі.

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А ось на питання про підписання у літнє трансферне вікно Кіліана Мбаппе або Неймара бос Реала відповів з іронією.

— Зідан, як і Мбаппе – француз. Можливо, він зуміє щось зробити. Неймар або Мбаппе? Обидва.

Напередодні Реал Мадрид оголосив про відставку головного тренера команди Сантьяго Соларі.

Джерело: Cadena Ser