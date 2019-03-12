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Футболист Сампдории попал в ДТП во время полицейской погони

Форвард Сампдории Грегоре Дефрель попал в ДТП в состоянии алкогольного опьянения, убегая от полиции.

Грегоре Дефрель

Французский форвард Сампдории Грегоре Дефрель попал в ДТП, пытаясь скрыться от полиции на своем автомобиле Mercedes C63 Amg.

В результате аварии футболист не пострадал, но в его крови обнаружили высокое содержание алкоголя. В Дефреля отобрали водительские права до выяснения всех деталей.

В результате ДТП были повреждены несколько авто и снесены дорожные знаки.

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Также стало известно, что клуб оштрафует Дефреля на большую сумму и вернет летом в Рому.

27-летний Дефрель перешел в Сампдорию летом 2018 года с Ромы на правах аренды за €1,5 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 26 матчах, в которых отметился 6 забитыми мячами. В арендном соглашении Сампдория имеет право выкупа игрока.

Ранее бывший игрок донецкого Шахтера Дуглас Коста попал в аварию.

ДжерелоGianluca Dimarzio

ФотоGregoire Defrel

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