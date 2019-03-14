Барселона разгромила Лион в ответном матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала группового этапа Лиги чемпионов испанская Барселона принимала дома французский Лион. Встреча прошла на стадионе Камп Ноу и завершилась победой Барселоны. Счет: 5-1.

Счет открыла Барселона, Лионель Месси эффектным ударом отправил мяч в сетку ворот противника.

На 31 минуте матча Барселона забила в позиционной атаке. Суарес получил пас на линии штрафной и вывел Коутинью на пустые ворота, бразилец не промахнулся.

На 58 минуте матча Лион забил в ворота Барселоны, вернув в игру интригу. Тусар здорово принял мяч в штрафной соперника и точно пробил с ближней дистанции.

Позже Месси удалось оформить дубль, еще один мяч на счету Пике.

А финальную точку поставил Усман Дембеле, именно он забил в ворота Лиона пятый гол.

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Напомним, ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов уже пробились Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Сити (все — Англия), Порту (Португалия), Ювентус (Италия), Аякс (Нидерланды).