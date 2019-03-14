Барселона розгромила Ліон у матчі-відповіді 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу групового етапу Ліги чемпіонів іспанська Барселона приймала вдома французький Ліон. Зустріч пройшла на стадіоні Камп Ноу і завершилася перемогою Барселони. Рахунок: 5-1.

Рахунок відкрила Барселона, Ліонель Мессі ефектним ударом відправив м’яч у сітку воріт супротивника.

На 31-ій хвилині матчу Барселона забила у позиційній атаці. Суарес отримав чудовий пас на лінії штрафного майданчика та вивів Коутінью на пусті ворота, бразилець не схибив – 2:0.

На 58 хвилині матчу Ліон забив у ворота Барселони та повернув у гру інтригу. Тусар здорово прийняв м’яч у штрафній суперника і точно пробив з близької відстані.

Пізніше Мессі вдалося оформити дубль, ще один гол забив Піке.

А фінальну крапку поставив Усман Дембеле, саме він забив у ворота Ліона п’ятий гол.

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Нагадаємо, раніше у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вже пробилися Манчестер Юнайтед, Тоттенхем Хотспур, Манчестер Сіті (всі – Англія), Порту (Португалія), Ювентус (Італія), Аякс (Нідерланди).