В Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоялся вечер бокса. В главном поединке в полулегком весе встречались 27-летний ирландец Майкл Конлан и 25-летний мексиканец Рубен Гарсия Эрнандес. По итогам 10-ти раундов единогласным решением судьи присудили победу ирландскому бойцу.

Для Конлана эта победа стала одиннадцатой в карьере, шесть из которых он одержал нокаутом. Однако, после боя обсуждали не победу боксера, а его музыкальные предпочтения.

27-летний боксер решил выйти на ринг под песню Wolfe Tones Celtic Symphony, в тексте которой есть строки “Ooh Ahh Up The Ra”, которые ассоциируются с Ирландской республиканской армией.

Во время выхода боксера, некоторые зрители подпевали текст песни. Это не на шутку возмутило политиков из Демократической юнионистской партии, действующей в Северной Ирландии и входящей в коалицию правительства Терезы Мэй. В частности политик Брайан Кингстон заявил, что “его поступок позорный и у него нет никакого уважения к жертвам терроризма со стороны ИРА”.

Very disappointing that Michael Conlon does not follow the lead of many previous boxing and sporting heroes so that people can support him across the divide. Disgraceful that he has no regard for the victims of IRA terrorism. https://t.co/Conh3GBvLY

— Brian Kingston (@BrianKingston) 18 марта 2019 г.