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Боксера обвинили в поддержке терроризма из-за выбора песни для выхода на ринг

Ирландский боксер Майкл Конлан победил мексиканца Рубена Гарсию Эрнандеса в поединке на Madison Square Garden.

Майкл Конлан

В Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden состоялся вечер бокса. В главном поединке в полулегком весе встречались 27-летний ирландец Майкл Конлан и 25-летний мексиканец Рубен Гарсия Эрнандес. По итогам 10-ти раундов единогласным решением судьи присудили победу ирландскому бойцу.

Для Конлана эта победа стала одиннадцатой в карьере, шесть из которых он одержал нокаутом. Однако, после боя обсуждали не победу боксера, а его музыкальные предпочтения.

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27-летний боксер решил выйти на ринг под песню Wolfe Tones Celtic Symphony, в тексте которой есть строки “Ooh Ahh Up The Ra”, которые ассоциируются с Ирландской республиканской армией.

Во время выхода боксера, некоторые зрители подпевали текст песни. Это не на шутку возмутило политиков из Демократической юнионистской партии, действующей в Северной Ирландии и входящей в коалицию правительства Терезы Мэй. В частности политик Брайан Кингстон заявил, что “его поступок позорный и у него нет никакого уважения к жертвам терроризма со стороны ИРА”.

Некоторые пользователи в соцсети отмечают, что терроризм нужно осуждать, а не прославлять, а также, что больше никогда не будут поддерживать боксера. Другие становятся на защиту Конлана и считают обвинения смешными.

Ирландская группа The Wolfe Tones имеют в своем репертуаре несколько песен, которые восхваляют ИРА.

Ирландская республиканская армия (ИРА) — военная революционная организация, которая вела партизанскую войну против британского правления в Ирландии во время Войны за независимость Ирландии в 1919-1921 годах. После подписания Англо-ирландского договора 6 декабря 1921 ИРА, раскололась на сторонников и противников договора.

Ранее ирландский клуб Бэллибрэк солгал о смерти своего футболиста, чтобы отменить матч.

Фото4MikeyWilliams

Источник: The Irish Post

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