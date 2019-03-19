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Факты / Спорт

Самый богатый человек Великобритании хочет купить Челси у Абрамовича

Основатель нефтехимической компании Ineos Джим Рэтклифф готов купить футбольный клуб Челси у российского миллиардера Романа Абрамовича.

Роман Абрамович

Самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф намерен приобрести у Романа Абрамовича футбольный клуб Челси.

Российский миллиардер просит за свой клуб £2,5 млрд ($3,3 млрд). Такой ценник не очень устраивает 66-летнего британца.

Еще одним камнем преткновения является домашняя арена лондонского клуба — Стэмфорд Бридж, которая требует дорогостоящей реконструкции.

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Джим Рэтклифф с 2017 года является владельцем швейцарского клуба Лозанна, а в 2018-м он приобрел шоссейную велокоманду Team Sky.

В апреле 2018 Forbes оценил состояние Рэтклиффа в $12,1 млрд. И поставил его на первую строчку списка самых богатых британцев. В общем рейтинге самых богатых людей мира Джим Рэтклифф занял 110-ю строчку. Абрамович в том же рейтинге занимает 107-е место ($12,4 млрд).

Ранее Факты ICTV писали, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко причастен к развитию компании российского олигарха Романа Абрамовича, которая добывает золото в РФ.

Источник: The Times

Фото: Dreamstime

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