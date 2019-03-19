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Факти / Спорт

Найбагатша людина Великої Британії хоче купити Челсі у Абрамовича

Засновник нафтохімічної компанії Ineos Джим Реткліфф готовий купити футбольний клуб Челсі у російського мільярдера Романа Абрамовича.

Роман Абрамович

Найбагатша людина Великої Британії Джим Реткліфф має намір придбати у Романа Абрамовича футбольний клуб Челсі.

Російський мільярдер просить за свій клуб £2,5 млрд ($3,3 млрд). Такий цінник не дуже влаштовує 66-річного британця.

Ще одним каменем спотикання є домашня арена лондонського клубу – Стемфорд Брідж, яка потребує дороговартісної реконструкції.

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Джим Реткліфф з 2017 року є власником швейцарського клубу Лозанна, а у 2018-му він придбав шосейну велокоманду Team Sky.

У квітні 2018 року Forbes оцінив статки Реткліффа у $12,1 млрд. і поставив його на першу сходинку списку найбагатших британців. У загальному рейтингу найбагатших людей світу Джим Реткліфф посів 110-ту сходинку. Абрамович у тому ж рейтингу посідає 107-е місце ($12,4 млрд).

Раніше Факти ICTV писали, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко причетний до розвитку компанії російського олігарха Романа Абрамовича, яка видобуває золото в РФ.

Джерело: The Times

Фото: Dreamstime

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