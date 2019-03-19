Во Франции суд запретил паре назвать сына в честь Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе.

Суд в французском городе Брив-ла-Гайард обязал родителей дать новое имя своему ребенку, которого хотели назвать в честь футболистов сборной Франции Антуана Гризманна и Килиана Мбаппе.

В постановлении суда отмечается, что решение назвать сына Гризманн-Мбаппе не отвечает интересам новорожденного согласно со статьей конвенции ООН о правах ребенка.

Отмечается, что пара была вынуждена дать ребенку другое имя — Дани Ноэ.

Французское законодательство разрешает родителям называть ребенка почти любыми именами, однако ставит определенные ограничения. В частности, имя не должно быть оскорбительным или смешным, не быть слишком сложным и содержать иностранные символы — все буквы имени должны быть записаны латиницей.

Напомним, летом прошлого года сборная Франции выиграла чемпионат мира по футболу-2018.