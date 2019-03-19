У Франції суд заборонив парі назвати сина на честь Антуана Грізманна та Кіліана Мбаппе.
Суд у французькому місті Брів-ла-Гайард зобов’язав батьків дати нове ім’я своїй дитині, якого хотіли назвати на честь футболістів збірної Франції Антуана Грізманна та Кіліана Мбаппе.
У постанові суду зазначається, що рішення назвати сина Грізманн-Мбаппе не відповідає інтересам новонародженого відповідно до статті конвенції ООН про права дитини.
Зазначається, що пара змушена була дати дитині інше ім’я — Дані Ное.Читайте: ПСЖ оштрафував Мбаппе за порушення дисципліни Твій хід! УЄФА анонсував талісман Євро-2020 у яскравому ролику Норвезький уболівальник Ліверпуля назвав дочку YNWA
Французьке законодавство дозволяє батькам називати дитину майже будь-якими іменами, проте ставить певні обмеження. Зокрема, ім’я не повинно бути образливим або смішним, не бути занадто складним та містити іноземні символи – всі літери імені повинні бути записані латиницею.
Нагадаємо, влітку минулого року збірна Франції виграла чемпіонат світу з футболу-2018.