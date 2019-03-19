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Суд у Франції заборонив батькам назвати дитину на честь футболістів

У Франції суд заборонив парі назвати сина на честь Антуана Грізманна та Кіліана Мбаппе.

Мбаппе Погба

Суд у французькому місті Брів-ла-Гайард зобов’язав батьків дати нове ім’я своїй дитині, якого хотіли назвати на честь футболістів збірної Франції Антуана Грізманна та Кіліана Мбаппе.

У постанові суду зазначається, що рішення назвати сина Грізманн-Мбаппе не відповідає інтересам новонародженого відповідно до статті конвенції ООН про права дитини.

Зазначається, що пара змушена була дати дитині інше ім’я — Дані Ное.

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Французьке законодавство дозволяє батькам називати дитину майже будь-якими іменами, проте ставить певні обмеження. Зокрема, ім’я не повинно бути образливим або смішним, не бути занадто складним та містити іноземні символи – всі літери імені повинні бути записані латиницею.

Нагадаємо, влітку минулого року збірна Франції виграла чемпіонат світу з футболу-2018.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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