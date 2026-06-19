В Украине продолжают изменять подход к финансированию высшего образования. Сейчас государство предоставляет наиболее мотивированным поступающим возможность учиться за счет специальных грантов. Такая поддержка позволяет частично или полностью покрывать стоимость обучения в высших учебных заведениях.

Что известно о грантах на обучение в 2026 году и что планируют изменить в МОН, читайте в материале на Фактах ICTV.

Как работают гранты на обучение в Украине

Заместитель министра образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью РБК-Украина пояснил, что полную оплату обучения гарантирует, прежде всего, государственный или региональный заказ, то есть обучение за бюджетные средства.

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Требования для получения грантов на обучение в 2026 году:

Гранты на обучение стали дополнительным инструментом для студентов , не получивших бюджетное место, но имеющих высокие результаты в ходе вступительной кампании и желающих учиться по выбранной специальности.

Грант представляет безвозвратную финансовую поддержку для поступивших на контракт, но имеющих высокие или выше средних результатов НМТ.

По словам чиновника, такой механизм дает студентам больше свободы в выборе университета и образовательной программы, ведь они могут получить помощь от государства даже без бюджетного места.

В 2025 году базовые суммы государственных грантов составляли 17 и 25 тыс. грн. Окончательный размер зависел от специальности и месторасположения университета. Для отдельных направлений, которые важны для государства, применялись дополнительные коэффициенты.

Гранты на обучение 2026: сколько студентов получили деньги

Отчета по количеству грантов в 2026 году пока нет, но в МОН сообщили, что за два года эксперимента, грантами на обучение воспользовались более 40 тыс. студентов. Средний размер такой поддержки составил более 23 тыс. грн.

От чего зависит размер грантов на обучение в вузах

Размер гранта зависит от выбранной специальности. Государство больше поддерживает направления, где есть потребность в специалистах.

Среди таких специальностей следующие:

образование,

инженерия,

естественные науки,

аграрная сфера,

медицина,

реабилитация.

Также дополнительную поддержку могут получать заведения высшего образования в прифронтовых регионах.

Деньги, получаемые университетом по грантам, направляются в специальный фонд учреждения. Там учебное заведение самостоятельно определяет, как их использовать.

Новые гранты на обучение в Украине 2026: что известно

В Верховной Раде готовят к рассмотрению во втором чтении законопроект №10399, который должен изменить модель финансирования высшего образования.

Документ предусматривает внедрение новых моделей грантов для обучения в Украине. Государство хочет расширить возможности финансовой поддержки студентов и сделать систему более гибкой.

В МОН рассказали, что согласно законопроекту, поступающий будет проходить конкурсный отбор на контрактную форму обучения, а государство сможет полностью или частично оплачивать его образование через грант.

Предусматривают несколько видов грантов:

академические гранты будут предназначаться для поступающих с высокими результатами внешнего оценивания;

социальные гранты созданы для социально уязвимых категорий граждан;

специальные гранты будут предназначаться для тех, кто имеет значительные художественные или спортивные достижения;

гранты Героев созданы для участников боевых действий, людей с инвалидностью в результате войны, лиц с особыми заслугами перед Родиной и пострадавших участников Революции достоинства;

гранты для подготовки офицеров запаса.

В Министерстве образования и науки отмечают, что цель новой системы в поддержке мотивированных студентов, социально уязвимых групп и направление государственных средств на подготовку специалистов, которые нужны стране.

Заработают ли новые гранты на обучение в Украине в 2026 году

Новую модель финансирования высшего образования планируют вводить постепенно. Нормы в отношении грантов должны вступить в силу после вступления в силу закона. Основные изменения в системе финансирования предлагается запустить с 1 января 2027 года.

При этом студенты, которые уже учатся, и получающие гранты по действующим правилам, смогут завершить обучение на условиях, действовавших при их поступлении.

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