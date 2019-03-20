Футболист донецкого Шахтера Виктор Коваленко не поможет сборной Украины в стартовых матчах отбора на Евро-2020.

Футболист донецкого Шахатря Виктор Коваленко покинул расположение сборной Украины.

Медицинского обследования показало, что у игрока растяжение приводящей мышцы, которое требует недельного восстановления.

Поскольку Коваленко сможет вернуться к тренировкам не раньше 25 марта — в день игры с Люксембургом, — хавбек покинул лагерь сине-желтых для проведения курса реабилитации.

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Сегодня после тренировки Андрей Шевченко окончательно решит со списком игроков, которые отправятся в Португалию на матч отбора.

Ранее к сборной Украины присоединился игрок донецкого Шахтера Жуниор Мораес.