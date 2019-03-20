PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Полузащитник Шахтера покинул расположение сборной Украины

Футболист донецкого Шахтера Виктор Коваленко не поможет сборной Украины в стартовых матчах отбора на Евро-2020.

Виктор Коваленко

Футболист донецкого Шахатря Виктор Коваленко покинул расположение сборной Украины.

Медицинского обследования показало, что у игрока растяжение приводящей мышцы, которое требует недельного восстановления.

Поскольку Коваленко сможет вернуться к тренировкам не раньше 25 марта — в день игры с Люксембургом, — хавбек покинул лагерь сине-желтых для проведения курса реабилитации.

Читайте: Мне его не хватает! Коноплянка высказался о невызове Ракицкого в сборную

Сегодня после тренировки Андрей Шевченко окончательно решит со списком игроков, которые отправятся в Португалию на матч отбора.

Ранее к сборной Украины присоединился игрок донецкого Шахтера Жуниор Мораес.

Источник: ФФУ

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Шевченко взял в Португалию 25 футболистов на матч отбора Евро-2020
Мне его не хватает! Коноплянка высказался о невызове Ракицкого в сборную
Мораес получил вызов в сборную Украины
Шевченко: Решение о вызове Мораеса в сборную приму вечером
Мораес получил украинское гражданство
Футболист сборной Украины отгулял свадьбу в элитном ресторане Киева
Кто теперь гимн молчать будет? Реакция соцсетей на невызов Ракицкого в сборную
Без Ракицкого! Шевченко объявил состав на матчи отбора Евро-2020
Загружается…
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка