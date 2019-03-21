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Казахстан сенсаційно розгромив Шотландію у матчі відбору на Євро-2020

Збірна Казахстану з перемоги над Шотландією розпочала відбір на чемпіонат Європи 2020.

Казахстан Шотландия

Збірна Казахстану приймала національну команду Шотландії у першому турі відбіркового турніру чемпіонату Європи-2020. Зустріч пройшла в Астані на стадіоні Астана Арена і завершилася з рахунком 3:0 на користь господарів.

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Рахунок у матчі відкрив хавбек Юрій Перцух, відзначившись на 6-й хвилині. До перерви перевагу Казахстану збільшив півзахисник Ян Вороговський. У другому таймі Бактийор Зайнутдінов поставив фінальну крапку у зустрічі.

У другому турі відбору на Євро-2020 збірна Казахстану прийме збірну Росії, а збірна Шотландії на виїзді зустрінеться з командою Сан-Марино.

Нагадаємо, гравцю збірної Німеччини Лерою Сане ледь не зломали ногу у товариському матчі проти збірної Сербії.

Фото: Skottish FA

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